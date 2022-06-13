Париж, 13 июня, 2022, 19:32 — ИА Регнум. 23-летний фланговый атакующий защитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Марокко Ашраф Хакими попал в сферу трансферных интересов лондонского «Челси». Об этом 13 июня сообщило издание Caught Offside.

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По информации источника, в подписании латераля заинтересован главный тренер «пенсионеров» Томас Тухель.

В прошедшем сезоне французской Лиги 1 2021/22 Ашраф Хакими принял участие в 32-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и шестью результативными передачами.

Хакими перешел в «ПСЖ» 6 июля 2021 года из миланского «Интера» за 66,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость марокканского защитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 65 миллионов евро.