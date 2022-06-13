Донецк, , 19:24 — REGNUM ВСУ продолжают обстреливать Донецк из «Ураганов». Об этом 13 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 19:11 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Киевский, Куйбышевский р-ны): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм; ️19:15 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Киевский, Куйбышевский р-ны): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм. 19:17 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Киевский, Куйбышевский р-ны): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм и 2 ракеты из БМ-27 «Ураган», 19:20 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Киевский, Куйбышевский р-ны): выпущено 7 снарядов калибром 155 мм», — отмечается в сообщении.

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