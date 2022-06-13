Анкара, , 19:23 — REGNUM К укладке труб по дну Черного моря в рамках реализации планов по добыче голубого топлива приступила Турция. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который принял участие в соответствующей торжественной церемонии.

Реджеп Тайип Эрдоган Tccb.gov.tr

«В первом квартале 2023 года в нашу национальную газотранспортную систему поступит 10 млн кубометров природного газа… — заявил глава государства. — Месторождение Сакарья, надеюсь, достигнет пика добычи газа в 2026 году».

Как передавало ИА REGNUM, 22 ноября 2021 г. министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмёз заявил, что инженерные работы, проводившиеся на черноморском газовом месторождении «Сакарья», завершены и весной 2022 года Турция начнет строить связанный с ним газопровод.