Донецк, 13 июня 2022, 19:20 — REGNUM Украинские боевики плотным огнем бьют по инфраструктуре Куйбышевского района Донецка. Об этом 13 июня сообщает Народная милиция ДНР.
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«В результате прицельного огня из 155-мм артиллерийских систем произошло возгорание многоэтажного жилого дома по ул. Зуевской, повреждение получила больница № 19 Куйбышевского района г. Донецка. Возгорание случилось из-за повреждения газовой трубы. Сгорел гражданский автомобиль», — отмечается в сообщении.
По уточненным данным, травмы различной степени тяжести тяжести получили 5 человек, многие — пытаясь выпрыгнуть с этажей горящего дома.