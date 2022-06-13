Донецк, , 19:17 — REGNUM ВСУ выпустили по Горловке в ДНР еще 10 мин. Об этом 13 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️18:40 — н.п. Дзержинск (ш-та Южная) — н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 10 мин калибра 82 мм;️ 19:11 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Киевский, Куйбышевский р-ны): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее за 20 минут ВСУ 8 раз обстреляли Донецк снарядами калибра 155 мм.

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