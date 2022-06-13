Донецк, , 19:15 — REGNUM Один мирный житель погиб при обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ. Над центром города снова отработала система ПВО. Об этом 13 июня сообщил замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

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Ранее в результате обстрела рынка в Донецке пострадали 18 человек. Погибли пятеро гражданских, в том числе женщина с ребёнком.

Украинские боевики продолжают обстрелы. За последние 20 минут ВСУ 8 раз обстреляли Донецк снарядами калибра 155 мм.

Читайте ранее в этом сюжете: За 20 минут ВСУ 8 раз обстреляли Донецк снарядами калибра 155 мм