Донецк, , 19:12 — REGNUM За 20 минут ВСУ 8 раз обстреляли Донецк снарядами калибра 155 мм. Об этом 13 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️18:48 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Киевский, Куйбышевский р-ны): выпущено 7 снарядов калибра 155 мм. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️18:50 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Киевский, Куйбышевский р-ны): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️18:53 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Киевский, Куйбышевский р-ны): выпущено 8 снарядов калибра 155 мм. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️18:55 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Киевский, Куйбышевский р-ны): выпущено 8 снарядов калибра 155 мм. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️18:57 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Киевский, Куйбышевский р-ны): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️19:00 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Киевский, Куйбышевский р-ны): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️19:03 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Киевский, Куйбышевский р-ны): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️19:07 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Киевский, Куйбышевский р-ны): выпущено 7 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.