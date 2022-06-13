Париж, , 19:09 — REGNUM Лидер левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон не исключил, что министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен может быть причастен к «манипуляциям на выборах» в парламент страны.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Есть сомнения по поводу того, что Дарманен делает с результатами (выборов)», — заявил журналистам Меланшон, выступление которого транслировалось на телеканале BFM TV.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в МВД Франции после обработки 100% голосов сообщили, что коалиция президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе!» (Ensemble!) обошла левый «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) Жан-Люка Меланшона в первом туре парламентских выборов.

Так, по итогам первого тура, коалиция Макрона набрала 25,71% голосов, а союз Меланшона — 25,61%.