Екатеринбург, 13 июня, 2022, 18:59 — ИА Регнум. В Свердловской области местный житель продаёт танк Т-60. Объявление об этом он разместил на одном из популярных интернет-сайтов.

Колонна советских танков Т-60 в освобожденном Юхнове. Юхнов. Калужская область. 1942

Как следует из описания, с машины снято боевое оборудование, а стволы заварены. Ходовая часть является оригинальной, в то же время частично танк представляет собой новодел. За этот транспорт владелец просит 1,7 млн рублей.

Отметим, Т-60 является лёгким танком. Он эксплуатировался в годы Великой Отечественной войны.