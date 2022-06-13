Донецк, , 18:52 — REGNUM ВСУ обстреляли Донецк из «Урагана». Об этом 13 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️18:43 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Киевский, Куйбышевский р-ны): выпущено 2 снаряда калибра 155 мм и 2 ракеты из БМ-27 «Ураган». Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18:48 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Киевский, Куйбышевский р-ны): выпущено 7 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее за пять минут ВСУ выпустили по Донецку 12 снарядов и 8 ракет.

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