Варшава, 13 июня, 2022, 18:48 — ИА Регнум. Варшава передала большие запасы вооружения Украине, поэтому Польша нуждается в восполнении запасов. Об этом 13 июня заявил президент Польши Анджей Дуда во время выступления на совещании с руководящим составом минобороны страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Анджей Дуда

«Мы (Польша) являемся главной страной, передающей тяжелое вооружение (Украине)», — сказал Дуда.

По его словам, речь идет о различных боеприпасах, танках, артиллерии, беспилотниках, ПЗРК, а также запасных частях и другого оборудования.

Дуда добавил, что минобороны Польши необходимо решить задачу по восполнению запасов боеприпасов и военной техники.

Как передавало ИА REGNUM, 26 мая глава министерства нацобороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что власти Польши планируют покупку американских реактивных систем залпового огня HIMARS («Хаймарс»).