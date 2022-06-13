Донецк, , 18:42 — REGNUM За пять минут ВСУ выпустили по Донецку 12 снарядов и 8 ракет. Об этом 13 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️18:29 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Киевский, Куйбышевский, Ворошиловский р-ны): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️18:31 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Киевский, Куйбышевский, Ворошиловский р-ны): выпущено 8 ракет из БМ-27 «Ураган» и 5 снарядов калибра 155 мм. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️18:34 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Киевский, Куйбышевский р-ны): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее украинские боевики снова обстреляли три района Донецка.

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