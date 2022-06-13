Станислав Тарасов, 13 июня 2022, 19:35 — REGNUM Генри Киссинджер неожиданно для многих не только заметно активизировался в информационно-политическом пространстве, но и стал высказывать любопытные суждения по актуальным проблемам международной политики. В частности, в беседе с британским изданием The Sunday Times он заявил, что «большие события грядут на Ближнем Востоке».

Генри Киссинджер
Генри Киссинджер
U.S. Department of State

Это любопытно, потому что Киссинджер никогда не позиционировал себя в качестве специалиста по этому региону, а события там рассматривал исключительно в контексте становления «нового мирового порядка». Поэтому далеко не все его высказываемые ранее тезисы, суждения и прогнозы оказались подкрепленными международной практикой. Потому, что многие из них привязывались к конкретной ситуации, определенной конъюнктуре, диктовались условиями и правилами «тайной дипломатии», олицетворением которой до сих пор считается Киссинджер. Но в последнее время именно Ближний Восток стал предметом его пристального внимания, что нашло отражение в ряде специальных публикаций американского стратега. Он оценивает ситуацию с позиций «реальной политики», а не бывшего еще недавно в моде западной политологии «мессианского демократического романтизма», который определял или якобы определял глобальную стратегию США на Ближнем Востоке.

Главный вывод Киссинджера сводится к следующему: Ближний Восток продолжает генерировать стратегические риски. Этот процесс был инициирован Вашингтоном после развала СССР, в эту зону, по мысли Киссинджера, по мере продолжения американцами прежней игры будут так или иначе вовлекаться Россия и Китай. При этом стратегический ресурс США усматривается в разжигании в этом регионе российско-китайских противоречий. Это в широком смысле. В более узком, региональном, предусматривается на базе роста подогреваемых извне имперских амбиций Турции и Ирана их борьба за статус ведущей региональной державы. Киссинджер называет этот процесс «становлением ближневосточной Вестфальской системы». Это американское ноу-хау, так как в эпоху, когда Киссинджер возглавлял американскую внешнюю политику, Анкару как участника ближневосточных процессов игнорировали. Но сегодня региональная архитектура может строиться уже не на двух столпах, Израиле и Иране, а на трех, с непременным участием Турции. Что касается арабского фактора, то ему придается прикладное значение в контексте суннитско-израильского союза.

Ближний Восток
Ближний Восток

В свою очередь, Анкара получает возможности для маневрирования между Тегераном и Тель-Авивом, что сегодня и происходит. Потенциально, если Турция и Иран окажутся способными вступить в серьезный военно-политический альянс, то, по мысли Киссинджера, это должно происходить лишь при посредничестве третьей силы. В такой роли могут обозначить себя США, Россия и Китай. Кто-то из этой троицы может стать «тактическим победителем». И если Вашингтон и Москву можно отнести к категории «исторических игроков» в регионе, то Пекин сейчас только становится неотъемлемой частью регионального экономического ландшафта и последовательно наращивает свое политическое и геополитическое влияние. Если же опуститься с геополитических высот, то бросаются в глаза следующие факторы. Одним из них является ослабление американского влияния на Ближнем Востоке и начало «смелой игры» региональных игроков. Сегодня все мы являемся свидетелями резкого обострения турецко-греческих отношений, в основе которых лежат уже исторические обиды.

Так, Турция требует пересмотра или отмены положений Лозаннского договора 1923 года, определившего ее современные границы, а курды — реализации Севрского договора 1920 года, который предусматривал появление на Ближнем Востоке курдского государства. У сторон есть и другие резонные соображения, связанные с контролем месторождений углеводородов в Ираке и на шельфе Эгейского моря. Обладание ими выведет Турцию в региональные лидеры Восточного Средиземноморья, лишив этого статуса Италию, что будет означать перераспределение векторов сил не только в Передней Азии и на Ближнем Востоке, но также в Юго-Восточной и даже Центральной Европе. Именно такие перспективы являются главной причиной, по которой США вместе с Грецией заявили о создании сразу четырех военных баз, двух военно-воздушных и двух военно-морских, на островах архипелага. И хотя такое решение они аргументируют противодействием «российской угрозе» и заявляют, что они никак не направлены против Турции, в Анкаре прекрасно понимают, что это не так.

Эгейское море
Эгейское море
Ahmet Gürsakal

Главная цель этого шага — сдерживание политических амбиций Турции на региональное доминирование и противодействие ее претензиям на недра шельфа Эгейского моря. Это та самая «геополитическая песня», слова из которой уже не выбросишь. Так что картина, нарисованная Киссинджером для Ближнего Востока, близка к реальности. На деле же баланс сил в регионе — исключительно многофакторная формула с огромным множеством переменных, она складывалась в течение тысячелетий, и упростить сразу и быстро невозможно. Ситуация стала очень неустойчивой, чтобы управлять ею, нужно уметь очень чутко чувствовать пульс событий, быстро и адекватно реагировать. При этом все понимают, что подарить региону «вечный мир» без новых нюансов в региональном балансе сил и интересов пока невозможно. Идет глобальная «Большая игра», и Киссинджер ее угадывает.