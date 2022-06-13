Тюмень, 13 июня, 2022, 18:38 — ИА Регнум. В Тюмени женщина 1939 года рождения едва не стала жертвой мошенников. Об этом сообщает областное УМВД.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

Ей позвонил некий гражданин и потребовал миллион рублей в связи с тем, что её дочь якобы устроила ДТП. Для убедительности он дал трубку некой женщине, которая назвалась дочерью и плачущим голосом просила о помощи.

Пожилая гражданка сняла в отделении банка 500 тыс. рублей. Однако несмотря на то, что аферисты требовали от неё не прерывать разговор, она связалась с зятем и поняла, что никакого ДТП не было.

После этого женщина заявила в полицию. Возбуждено уголовное дело.