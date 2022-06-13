Вашингтон, , 18:38 — REGNUM Брокер Interactive Brokers (США) ввел ограничения для российских и белорусских клиентов из-за санкций ЕС. Об этом 13 июня сообщила компания.

Брокер Цитата из х/ф «Волк с Уолл-стрит». Реж. Мартин Скорсезе. 2013. США

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«В целях соблюдения данных санкций клиенты IBKR, которые являются гражданами РФ и Белоруссии или проживают в этих странах, а также российские и белорусские юрлица теперь не смогут открывать новые позиции с ценными бумагами ЕС», — отмечается в сообщении.

Ограничения вступают в силу уже 13 июня.

Ранее ЕС ввел ряд антироссийских санкций, запрещающих листинг услуг на площадках ЕС для ценных бумаг, выпущенных госкомпаниями из РФ. Под запрет попало и оказание услуг физическим и юридическим лицам из РФ с ценными бумагами.