Донецк, 13 июня 2022, 18:32 — REGNUM Украинские боевики снова обстреляли три района Донецка. Об этом 13 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️18:24 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Киевский, Куйбышевский, Ворошиловский р-ны): выпущено 7 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.
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