Донецк, , 18:32 — REGNUM Украинские боевики снова обстреляли три района Донецка. Об этом 13 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия освобождает Донбасс: все новости о военной спецоперации на Украине»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️18:24 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Киевский, Куйбышевский, Ворошиловский р-ны): выпущено 7 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ снова обстреляли Горловку снарядами калибра 152 мм.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ снова обстреляли Горловку снарядами калибра 152 мм