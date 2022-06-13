Донецк, , 18:29 — REGNUM ВСУ снова обстреляли Горловку снарядами калибра 152 мм. Об этом 13 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️17:55 — н.п. Майорск — н.п. Горловка (пос. ш-ты Изотова): выпущено 9 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

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