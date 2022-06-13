Донецк, , 18:28 — REGNUM После обстрела украинскими силовиками города Донецка в Донецкой Народной Республики (ДНР) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 Уголовного кодекса России (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов). Об этом 13 июня сообщает Следственный комитет (СК) России.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

По данным следствия, 13 июня украинские боевики обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в Буденновском районе Донецка. В результате этого на территории рынка погибли и получили ранения мирные граждане, а также были повреждены жилые дома.

Кроме того, следователи возбудили еще два дела по аналогичному составу в отношении военнослужащих 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ, 30 отдельной механизированной бригады ВСУ, 25 отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ, а также 24 отдельной механизированной бригады ВСУ. Имена подозреваемых известны.

По версии следствия, украинские военные из данных бригад в период с 12 по 13 июня отдавали и исполняли преступные приказы о прицельных артиллерийских обстрелах объектов гражданской инфраструктуры в Донбассе. По последним данным, в результате атак постраддали 12 мирных жителей, а также было повреждено около 30 домов и объектов гражданской инфраструктуры.

«Следователи (СК РФ) продолжают устанавливать подразделения украинских вооруженных формирований и конкретных лиц из их состава, причастных к преступлениям против мирного населения», — говорится в сообщении.