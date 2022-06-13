Донецк, 13 июня, 2022, 18:27 — ИА Регнум. Украинские боевики выпустили по Донецку еще 80 ракет из «Градов». Об этом 13 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Система «Град»

Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18:00 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Киевский, Куйбышевский, Ворошиловский р-ны): выпущено 80 ракет из БМ-21 «Град», — отмечается в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что украинские военные продолжают обстреливать Донецк: по Киевскому, Куйбышевскому и Ворошиловскому району были выпущены 13 снарядов.