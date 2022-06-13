Донецк, , 18:24 — REGNUM Украинские военные продолжают обстреливать Донецк: по Киевскому, Куйбышевскому и Ворошиловскому району выпущены 13 снарядов. Об этом 13 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️17:55 — н.п. Орловка — г. Донецк (Киевский, Куйбышевский, Ворошиловский р-ны): выпущено 13 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

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