Донецк, 13 июня, 2022, 18:18 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Любовке в ДНР 6 ракет из БМ-21 «Град». Об этом 13 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️15:30 — н.п. Новомихайловка — н.п. Любовка: выпущено 6 ракет из БМ-21 «Град», — отмечается в сообщении.

Ранее украинские боевики выпустили по Донецку ракеты из БМ-27 «Ураган».