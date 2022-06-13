Мадрид, 13 июня, 2022, 18:18 — ИА Регнум. Власти Испании увеличили действующий в Латвии контингент на 100 солдат, а также направили в страну батарею ракет противовоздушной обороны (ПВО). Об этом говорится в пресс-релизе испанского кабмина.

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«Наша страна (Испания) только что усилила ещё 100 военными контингент из более чем 500 испанских солдат, действующих в Латвии», — говорится в заявлении.

Отмечается, что власти Испании также направили в страну батарею ракет ПВО для усиления работ по «сдерживанию и предотвращению».

Как передавало ИА REGNUM, 12 июня президент Финляндии Саули Ниинисте на совместном мероприятии с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Финляндия готова становиться членом исключительно вместе со Швецией.