Марсель, Франция, , 18:16 — REGNUM Как сообщает издание The Sun, французский футбольный клуб «Марсель» планирует взять в аренду 22-летнего португальского флангового атакующего защитника лондонского «Арсенала» Нуну Тавареша.

ФК «Арсенал»

По информации источника, представители «Марсели» уже связались с «канонирами» и провели первоначальные переговоры. Стоит отметить, что в прошедшем сезоне за «Марсель» на правах аренды выступали футболисты «Арсенала» Вильям Салиба и Маттео Гендузи.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Нуну Тавареш принял участие в 22-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом, одной результативной передачей и получил две желтые карточки.

Тавареш выступает за «Арсенал» с 10 июля 2021 года после перехода из «Бенфики» за 8 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость португальца, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 13 миллионов евро.