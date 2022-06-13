Луганск, , 18:16 — REGNUM ВСУ обстреляли Кременную в ЛНР с применением РСЗО БМ-21. Об этом 13 июня сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 17.00 с направления н.п. Верхнекаменка по н.п. Кременная с применением РСЗО БМ-21 (20 снарядов).

Ранее ВСУ обстреляли в ЛНР Золотое-5 с применением минометов.

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