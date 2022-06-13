Вашингтон, 13 июня, 2022, 18:13 — ИА Регнум. Американский лидер Джо Байден имеет достаточно низкие шансы на переизбрание из-за своего возраста и проблем со здоровьем. Об этом 13 июня заявил редактор-основатель The American Conservative Патрик Дж. Бьюкенен.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

«Гамильтон в «Записках федералиста» писал об «энергии в исполнительной власти» как о неотъемлемом атрибуте хорошего правительства. Обладает ли Байден с шаркающей походкой … когнитивным упадком тем, о чем писал Гамильтон?» — отметил он.

Автор статьи уверен, что, как только Демократическая партия потерпит поражение на выборах из-за своего лидера, Байдена вынудят снять свою кандидатуру на пост президента, уступив место более молодому кандидату.