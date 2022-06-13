Донецк, 13 июня, 2022, 18:07 — ИА Регнум. Украинские боевики выпустили по Донецку ракеты из БМ-27 «Ураган». Об этом 13 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

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Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️17:52 — н. п. Орловка — г. Донецк (Ворошиловский, Киевский р-ны): выпущено 6 ракет из БМ-27 «Ураган», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Ясиноватой еще 3 снаряда калибра 122 мм.