Донецк, , 18:04 — REGNUM ВСУ выпустили по Ясиноватой еще 3 снаряда калибра 122 мм. Об этом 13 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ 7th Army Training Command

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 17:36 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что населенный пункт Верхнеторецкое в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ).

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