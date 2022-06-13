Баку, 13 июня, 2022, 18:03 — ИА Регнум. Обзор азербайджанских СМИ.

Азербайджан

В азербайджанских СМИ продолжают публиковаться материалы, содержащие критику в адрес политического и военного руководства России. В первые дни конфликта на Украине в России закрыли доступ к азербайджанским новостным сайтам за недостоверное освещение конфликта и явную антироссийскую пропаганду. На территории Азербайджана ранее были заблокированы сайты президента России, МИД России, Sputnik-Novosti, РБК. На днях стало известно, что Баку выдворяет из страны шеф-редактора «Sputnik Азербайджан». Миграционная служба Азербайджана отказала гражданам Беларуси Веронике Антоновой-Тризно и ее супругу Антону Павлову в продлении разрешения работать на территории страны.

С учетом условий работы медиа в Азербайджане легко предположить, что русофобская пропаганда осуществляется с молчаливого согласия властей. Интервью и комментарии азербайджанских политиков и экспертов, занимающих открыто протурецкую позицию, публикуются на веб-сайтах, аффилированных с турецкими СМИ. В качестве мишени для критики выбираются в основном российские политики, эксперты и журналисты армянского происхождения, а также те, кто питает симпатии и поддерживает народ Карабаха. Азербайджанские эксперты обвиняют Россию в инициировании антиправительственных протестных акций в Армении. На их взгляд, давление на действующую власть преследует цель сорвать подписание армяно-азербайджанского мирного соглашения, помешать процессу демаркации и делимитации границы с Арменией и потому косвенно направлено и против Азербайджана. Традиционно объектом раздражения азербайджанской общественности являются дислоцированные в Нагорном Карабахе российские миротворцы, которые, по ее мнению, «покровительствуют армянским террористам, нарушают законы Азербайджанской Республики и не выполняют свои обязанности».

Очередным поводом для истерии в Баку стали заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении, встречи в Ереване депутата Госдумы Константина Затулина с бывшими президентами НКР, а также интервью Госминистра Республики Арцах А. Бегларяна РИА Новости, в частности, представление его в качестве «госминистра». Критики удостоилось и выступление президента России В. Путина перед молодыми предпринимателями.

3 июня агентство РИА Новости опубликовало интервью госминистра Республики Арцах Артака Бегларяна, которое стало причиной блокировки азербайджанскими властями данного сайта.

4 июня Министерство цифрового развития и транспорта выступило со заявлением, в котором говорится: РИА Новости нарушило требования Закона Азербайджанской Республики «Об информации, информатизации и защите информации», распространив на информационном интернет-ресурс клеветнические и сепаратистские сведения, направленные против территориальной целостности Азербайджанской Республики», — сказано в сообщении министерства.

С комментарием выступила начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Л. Абуллаева: «То, что российское государственное информационное агентство распространяет информацию, направленную против территориальной целостности Азербайджана, пропагандирующую клеветнический характер и сепаратистские тенденции, не соответствует духу дружественных отношений между Азербайджаном и Россией и, таким образом, вызывает серьезное сожаление».

Некоторые публикации РИА Новости противоречат духу азербайджано-российских межгосударственных отношений, считает председатель Совета прессы Азербайджана Афлатун Амашов. «Азербайджанское общество много раз наблюдало непрофессионализм в журналистике официального рупора России — РИА Новости. Принципы этой профессии далеки от разжигания сепаратизма и подрыва государственной целостности государств. Россия — федеральное многонациональное государство, ведущее СМИ такой страны должно особенно чувствительно относиться к принципу территориальной целостности государств. Но РИА Новости противоречит этим представлениям, публикуя интервью с Бегларяном, выдающим себя за министра сепаратистского государства на территории Азербайджана. Это интервью вызвало негодование в азербайджанском обществе. Запрет на доступ к РИА Новости стало адекватным ответом на публикацию статьи, поддерживающей сепаратизм. СПА обращается к СМИ России с призывом поддерживать мирный процесс в азербайджано-армянских отношениях, а не публиковать статьи, подрывающие доверие азербайджанцев к России и усугубляющие отношения между азербайджанским и армянским народами», — сказал Амашов.

Жители Азербайджана и большая часть активистов страны одобрительно высказалась о блокировке в стране РИА Новости. «Поделом! На территории Азербайджана заблокирован доступ к российскому информационному агентству «РИА Новости», — написал на своей странице в Facebook историк Ризван Гусейнов, публикацию которого перевел корреспондент «Кавказского узла».

По мнению директора ИА Turan Мехмана Алиева, «чашу терпения азербайджанских властей переполнило то, что РИА Новости представили Бегларяна в качестве госминистра». По мнению политолога Элхана Шахиноглу, «вслед за блокировкой доступа к РИА Новости, должна быть прекращена деятельность «Sputnik-Азербайджан». Дело в том, что главной причиной, поставившей под сомнение деятельность «Спутника-Азербайджан» в нашей стране, является личность главного редактора российского канала RT Маргариты Симоньян. Она неоднократно вела пропаганду против Азербайджана. В частности, она заявляла: «Карабах должен быть присоединен к России». Это доказывает, что СМИ, которым руководит Симоньян, представляет потенциальную угрозу для нашей страны», — заключил политолог.

По мнению политолога Илгара Велизаде, некоторые из российских СМИ могут целенаправленно разжигать конфликт между Россией и Азербайджаном. «Но на эту плохо состряпанную провокацию не пойдут ни в Баку, ни в Москве. Есть прагматичные интересы, которые определяют характер диалога между двумя странами. И перехода «красных линий», тем более в нынешних условиях, никто не допустит. С другой стороны, это сигнал, и очень тревожный сигнал о том, что повторение подобных провокаций может спровоцировать серьезное осложнение фона двусторонних отношений в условиях посредничества Москвы в решении оставшихся после конфликта вопросов и с учетом конкуренции со стороны Брюсселя, это вряд ли будет выгодно российской стороне», — сказал Велизаде.

Профессор Габиль Гусейнли, бывший государственный советник в интервью «AzPolitika.info», назвал интервью госминистра А. Бегларяна подготовленной в Москве политической авантюрой и распространенной от имени так называемой «Карабахской республики» с целью формирования общественного мнения. По мнению Гусейли, «Москва понимает, что мечта о создании второго армянского государства в регионе не может быть реализована. Этого не допустят ни международное право, ни региональные силы. Мы видим, какие жестокости она совершает в Украине. Она и здесь пытается пойти на провокации с целью внедрения своего опыта по созданию с помощью сепаратистов вымышленного государства. Она как будто анонсирует это. Все это дает основание предполагать, что мы можем оказаться свидетелями новых российских авантюр в регионе. Но Россия ошибается, поскольку в регионе есть такие государства, как Турция и Азербайджан. Безусловно, Россия не сможет воплотить в жизнь такие идеи».

По мнению Гусейнли, в большинстве стран постсоветского пространства российские сайты и телеканалы заблокированы, потому что они заняты тиражированием вредоносной идеологии, которая служит интересам только российского государства. «Почему Азербайджан должен предоставлять свое политическое пространство отравленным российским СМИ? Молдова также недавно прекратила вещание российских СМИ и каналов. Такие же процессы происходили в Украине и в Грузии. Российские СМИ активны только в Армении. Трудно сказать, как долго это будет продолжаться. В любом случае русские пропагандируют такую идеологию, которая ограничивает свободу мысли и не служит суверенитету народов и наций. Поэтому нужно нормально воспринимать их закрытие».

Доктор философии Алимуса Ибрагимов считает, что мнение так называемого «госминистра» сепаратистско-террористического режима в Карабахе Артака Бегларяна о том, что «российские миротворцы должны оставаться в Карабахе на неопределенный срок» и что «Евросоюз не должен участвовать в решении конфликта», высказано им по поручению некоторых сил в правящих кругах России. Ибрагимов считает, что, провоцируя новый конфликт, Россия всерьез и энергично пытается сохранить конфликт под своим контролем и восстановить утерянные позиции.

Ибрагимов уверен, что Азербайджан очень быстро предотвратит очередную провокацию, а срок пребывания миротворческих сил в Азербайджане может закончиться раньше, чем через 5 лет, и российские миротворцы будут выдворены из Карабаха. Он также предположил, что определенные силы в России намерены использовать тему миротворцев в качестве инструмента для манипуляций.

В результате агентство «РИА Новости» удалило со своего сайта интервью государственного министра НКР Артака Беларяна.

Нервно отреагировали в Азербайджане и на заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова на совместной пресс-конференции с главой МИД РА Араратом Мирзояном, связанные с оккупированным армянским селом Парух. Комментируя по просьбе журналистов ситуацию у села Парух, глава МИД РФ заявил: «Российские военные продолжают держать ситуацию в качестве одного из своих приоритетов. Там есть определенные результаты на земле с точки зрения деэскалации этой обстановки. И у нас есть понимание, что в рамках начинающейся предметной работы по делимитации эти вопросы будут обязательно рассматриваться и решаться». Руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя высказывание главы МИД России Сергея Лаврова, сказала: «Процесс делимитации не предусматривает рассмотрение какого-либо вопроса, выходящего за рамки азербайджано-армянской государственной границы, в том числе вопросов, связанных с территорией Азербайджана, на которой временно размещен российский миротворческий контингент».

По мнению депутата Расима Мусабекова, «в последнее время высказывания и оценки главы МИД РФ Сергея Лаврова вызывают неоднозначную реакцию. Визит в Ереван не стал исключением. Так, карабахское села Фаррух, в окрестности которого при попустительстве российских миротворцев незаконные армянские формирования весной этого года оборудовали огневые точки и были выбиты азербайджанской армией, Лавров почему-то представил в качестве предмета обсуждения в процессе делимитации границы между Арменией и Азербайджаном. Российский министр, по-видимому, не счел нужным разглядывать карту региона, иначе увидел бы, что село Фаррух не имеет никакого отношения к армяно-азербайджанской границе».