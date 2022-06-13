Киев, , 18:01 — REGNUM Наемники из 55 стран принимают участие в боевых действиях на Украине на стороне Киева. Об этом заявил представитель Интернационального легиона, созданного украинскими властями, Дамьен Магру.

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«У нас есть представители 55 стран со всех континентов, даже таких далеких как Южная Корея, Бразилия, Австралия», — утверждает Магру, слова которого передает Укринформ.

В данном формировании больше всего подданных Великобритании и граждан США, за ними по численности — граждане Польши, Канады. При этом представитель Интернационального легиона отказался назвать общую численность формирования.