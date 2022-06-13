Киев, , 18:00 — REGNUM Подготовку к проведению международного песенного конкурса «Евровидение — 2023» начинают на Украине. Об этом 13 июня сообщил заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram-канале.

«Евровидение» hentilpej

«Украина уже начинает подготовку финала «Евровидения — 2023», — написал Тимошенко. — Мы (власти страны) показываем миру свою открытость, гостеприимство и умение реализовывать масштабные проекты».

По его словам, главным вопросом для Киева и для Европейского вещательного союза является безопасность проведения песенного конкурса.

Как передавало ИА REGNUM, на «Евровидении-2022» победила украинская группа Kalush Orchestra, заработавшая 631 балл по итогам голосования.