13 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон о том, что преждевременно говорить о переговорах России и Украины на данный момент.

Мирослава Романенко, , 18:30 — REGNUM Преждевременно говорить о переговорах России и Украины на данный момент, считает бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон. Об этом она заявила 13 июня в интервью France Culture, отрывок из которого приводит Le Point.

Франсиско Гойя. Шабаш ведьм (фрагмент). 1823

По мнению Клинтон, в сложившейся на текущий момент ситуации окончательным успехом должно быть «поражение» России. Она также согласилась с доводами Киева, который требует отвода ВС РФ на те позиции, на которых российская армия находилась до 24 февраля.

«Я поддерживаю украинцев, а это значит, что пока нельзя торопиться с переговорами», — сказала она.

Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram и в социальной сети «ВКонтакте».

«Забудьте про поражение России, этому не бывать», — написал TeddDeireadh.

«Кровожадное чудовище. Как ее вообще до выборов допустили когда-то?» — недоумевает Irinie.

«А ее мнение кого-то интересует?» — задалась вопросом Алла.

Хиллари Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«У бабки глубоко личное. Писали, что после выборов 2016-го она билась в истерике и кричала про «тысячу русских агентов», укравших её (уже гарантированную) победу», — пишет Александр.

«Только вот фондовый рынок США весь красный, дорожают ископаемые, которые экспортирует Россия… То есть мировая экономика сейчас на стороне России полностью, и если США будут тянуть… то они реально будут страдать от собственной жадности», — отметил Alexey.

«Злобная старушенция… Запад ещё никак не выучит закономерности, что все пакости против России оборачиваются очередными провалами Запада», — отреагировала ZgalinkaZ.

«Они на этом большие деньги зарабатывают. Зачем им мир?» — задалась вопросом Elena.

«Покойная мадам [бывшая госсекретарь США Мадлен] Олбрайт ее наставник. Чего можно ждать от лютой русофобки, которая мечтала уничтожить всех русских? Клинтон ей восхищалась и брала многое из ее карьеры в пример», — написал Женя К.

«Военные действия Америке выгодны… До тех пор, пока будут военные действия, будет производство вооружения ими. И доллары они будут печатать, чтобы платить нашим небратьям… И зиму им помогут пережить в тлеющем режиме, поверьте. И не одну. Поэтому нам надо на Кубу базу и развернуть вооружение. Смотрю на Донецк и желаю американцам и наглосаксам одного: войну им в дома. Войну на их территорию. Пусть они в полной мере испытают всё то, чем так щедро делятся с миром…» — не выдержала Irena K.

«Ну отправьте ее в Северодонецк, пусть там кукарекает о капитуляции России. Я посмотрю, насколько её хватит. Для них украинцы — это скот. Сотней больше, сотней меньше…» — добавил MVV.

«Снова в дурдоме день открытых дверей. Загоните её обратно», — с сарказмом написал Артем Т.

«Этого не будет, ведьма, даже не надейся. Россия победит украинских нацистов и террористов», — подытожил Alex E.