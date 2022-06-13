Лобня, Московская область, , 17:45 — REGNUM В Подмосковье произошло дорожно-транспортное происшествие — автобус ЛиАЗ с пассажирами совершил наезд на препятствие. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла 13 июня в районе д. 1 на улице Победы в Лобне. По последним данным, в результате происшествия пострадали три человека (водитель и два пассажира).

«Водитель автобуса ЛиАЗ… не справился с управлением и совершил наезд на препятствие», — рассказали в пресс-службе.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, 12 июня в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ сообщили, что в Подмосковье владелец иномарки сбил группу велосипедистов.