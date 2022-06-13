Улан-Батор, 13 июня, 2022, 17:41 — ИА Регнум. В Монголию 13 июня привезли четыре святые реликвии Будды. В международном аэропорту «Чингисхан» делегацию из Индии, которые доставили реликвии, встретили хамбо-лама Гандантэгчинлен Дэмбэрэлийн Чойжамц, министр культуры Чинбатын Номин, посол Индии Мохиндера Пратапа Сингх и другие официальные лица.

Будда

Священные «реликвии Капилвасту» были доставлены в Монголию в двух специальных пуленепробиваемых гробах на борту самолета ВВС Индии вместе с индийской делегацией из 25 человек во главе с министром юстиции и права Кирен Риджиджу.

Реликвии, которые, как полагают, содержат останки Гаутамы Будды, являются частью коллекции, выставленной в Национальном музее, и были последней частью выставки в нескольких городах Шри-Ланки, а также последней частью выставки в нескольких городах Шри-Ланки в 2012 году. Археологическая служба Индии присвоила им статус категории «АА» из-за их редкости и хрупкости. Также власти решили не вывозить эти реликвии из страны. Однако для Монголии было сделано исключение по специальному запросу монгольского правительства.

В знак жеста доброй воли своему «духовному соседу» Монголии Индия отправила четыре святые реликвии Будды, которые будут выставлены в течение 11 дней в храме Батцагаан в монастыре Гандан в Улан-Баторе.

Священные реликвий рингсел (частицы мошей Будды Шакьямуни) привезли в честь праздника Весака — дня рождения, просветления и смерти Будды Шакьямуни, который в этом году в Монголии будет отмечаться 14 июня.

День Весака для монголов уже третий год является праздничным и нерабочим.