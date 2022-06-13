Нижний Новгород, 13 июня, 2022, 17:33 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в водоемах Нижегородской области утонули два человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону 13 июня.

Иван Шилов, ИА REGNUM МЧС России

По данным ведомства, 12 июня в водоеме поселка Красный Восток в городском округе Воротынский было обнаружено тело мужчины.

«В областном центре смертельный случай на воде произошел в 18.05 в Ленинском районе. Тело мужчины было найдено на озере Силикатное. Личности обоих мужчины устанавливаются. Ведутся следственные действия. Увеличение числа утонувших в регионе возросло из-за жары» — говорится в сообщении МЧС.