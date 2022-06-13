Донецк, , 17:28 — REGNUM В результате обстрела Донецка со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) число пострадавших возросло до 18. Об этом 13 июня сообщили в Минздраве Донецкой Народной Республики (ДНР).

Артиллерия ВСУ

«В результате обстрелов 13 июня в Будённовском (Майский рынок) и Киевском районах города Донецка пострадали 18 человек», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 13 июня в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что ВСУ выпустили по Донецку еще 20 ракет из БМ-21 «Град».