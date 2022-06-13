Лондон, , 17:19 — REGNUM 31-летний фланговый атакующий защитник лондонского «Челси» и сборной Испании Маркос Алонсо согласовал условия личного контракта с каталонской «Барселоной». Об этом 13 июня сообщил журналист Фабрицио Романо.

Маркос Алонсо Www.chelseafc.com

По информации источника, для завершения сделки по трансферу сторонам удалось лишь закрыть вопрос о сумме трансфера. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Алонсо в 15 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Маркос Алонсо принял участие в 28-ми матчах регулярного чемпионата, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

За «Челси» Маркос Алонсо выступает с 31 августа 2016 года после перехода из «Фиорентины» из Флоренции за 23 миллиона евро. Текущее соглашение Алонсо с «пенсионерами» рассчитано до 30 июня 2023 года.