Красноуфимск, Свердловская область, 13 июня, 2022, 17:16 — ИА Регнум. В Красноуфимске Свердловской области местный житель пытался продать запчасти и лишился 10 тыс. рублей. Об этом сообщает местный отдел МВД России.

Maxpixel.freegreatpicture.com Телефонный мошенник

Гражданин разместил объявление на одном из сайтов. А затем ему написал неизвестный и сообщил, что хочет купить запчасти. Затем он предложил ему воспользоваться якобы услугой «безопасная сделка» и отправил ссылку на сайт. Пройдя по ссылке, мужчина ввёл данные своей банковской карты. В результате с его счёта списали деньги.

Полицейские проводят проверку. Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Урале уже были подобные случаи.