Севилья, Испания, , 17:14 — REGNUM Испанская «Севилья» готова принять предложение лондонского «Челси» по трансферу 23-летнего центрального защитника сборной Франции Жюля Кунде в размере 65 миллионов евро. Об этом 13 июня сообщило издание Marca.

Жюль Кунде Adrien33000

В прошедшем сезоне испанской Примеры 2021/22 Жюль Кунде принял участие в 32-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами, одной результативной передачей и получил две желтые и две красные карточки.

Кунде выступает за «Севилью» с 3 июля 2019 года после перехода из французского клуба «Бордо» за 25 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость защитника сборной Франции, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 60 миллионов евро.