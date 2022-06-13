Бишкек, , 17:13 — REGNUM Власти Киргизии получили кредит в размере $330 млн (более 19 млрд рублей) на реализацию проекта по экспорту электроэнергии CASA-1000. Об этом заявил премьер-министр Акылбек Жапаров, выступая на международной многоотраслевой деловой миссии российских компаний в Бишкеке.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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По словам высокопоставленного киргизского чиновника, в соответствии с соглашением, с 2024 года республика должна будет поставить в рамках этого проекта как минимум 300 мегаватт-часов электричества по цене $0,08 (4,62 рубля) за киловатт-час.

Также глава правительства сообщил о том, что власти Киргизии ведут переговоры о продаже киргизской электроэнергии в Китай по цене $0,06 — $0,08 (3,46 — 4,62 рубля) за киловатт-час.

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