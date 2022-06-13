Минск, 13 июня, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Россию и Белоруссию продолжат душить ограничительными мерами. Об этом, как передает БЕЛТА, заявил 13 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам совершенствования деятельности белорусского павильона на ВДНХ в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Сейчас понятно — Россию будут душить до предела, а заодно и нас, — сказал глава государства. — Чтобы Россия не смогла обойти санкции через Беларусь».

Лукашенко добавил, что поэтому особое внимание уделяется российскому направлению, а рекламно-выставочная деятельность имеет большое значение.

«Товар надо показывать лицом, — подчеркнул белорусский лидер. — Его надо рекламировать».

Как передавало ИА REGNUM, 13 июня белорусский президент Александра Лукашенко в ходе обсуждения вопросов совершенствования работы и развития КГБ республики заявил, что в деятельности ведомства необходимо усиливать традиционные для него функции и также вводить в нее какие-то другие функции.