Нижний Новгород, 13 июня, 2022, 17:11 — ИА Регнум. Возгорание в подвале здания на улице Большая Покровская в Нижнем Новгороде произошло ночью 13 июня. Пострадавших нет. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

Андрей Репин ИА REGNUM Большая Покровская

По данным ведомства, информация о пожаре поступила в 04:38 утра 13 июня. Горедл подвальное помещение по адресу Большая Покровская, 30а.

«После прибытия сотрудники МЧС обнаружили пожар на площади 5 кв. м в подсобном помещении. Между тем в ликвидации возгорания приняли участие 38 человек с привлечением 11 единиц техники. По словам очевидцев, пожар случился в «Первой булочной». Именно из подвала этого магазина шел черный дым», — пишет портал NewsNN.