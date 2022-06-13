Бильбао, Испания, 13 июня, 2022, 17:08 — ИА Регнум. 50-летний аргентинский наставник «Пари Сен-Жермен» Маурицио Почеттино может возглавить футбольный клуб «Атлетик» из Бильбао. Об этом 13 июня сообщило испанское издание Marca.

Mithcell Sauvare Маурицио Почеттино

Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» в ближайшие несколько дней объявит о расторжении контракт с аргентинским специалистом. Текущее соглашение Почеттино с парижским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.

По итогам прошедшего сезона «Атлетик» из Бильбао, который возглавлял Марселино, одержал четырнадцать побед, потерпев одиннадцать поражений, набрал 55 очков и занял восьмое место в турнирной таблице испанской Примеры 2021/22.