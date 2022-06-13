Москва, , 17:05 — REGNUM В ближайшие дни представители правительства Киргизии нанесут визит в Санкт-Петербург, где обсудят с инвесторами проект строительства электростанции в республике. Об этом заявил премьер-министр Акылбек Жапаров, выступая на открытии международной многоотраслевой деловой миссии российских компаний в Бишкеке.

Акылбек Жапаров Mineconom.gov.kg

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По словам высокопоставленного киргизского чиновника, речь идёт об электростанции мощностью в 600 мегаватт, которая будет работать на природном газе.

Также глава правительства отметил, что в Киргизии уже начали подготовку к строительству ГЭС «Камбар-Ата — 1», которая должна будет стать крупнейшей в стране, и планируют начать строительство двух солнечных электростанций.

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