Ливерпуль, Великобритания, , 16:59 — REGNUM 13 июня португальская «Бенфика» объявила об уходе 22-летнего центрфорварда сборной Уругвая Дарвина Нуньеса в «Ливерпуль». Сумма трансфера составила 75 миллионов евро. Еще выплаты в размере 25 миллионов евро предусмотрены в качестве бонусов.

Игроки «Ливерпуля» Liverpoolfc.com

Контракт Дарвина Нуньеса с «мерсисайдцами» рассчитан на шесть лет до конца сезона 2027/28. По соглашению с английским клубом нападающий будет получать 250 тысяч евро в неделю.

В прошедшем сезоне португальской Примейры Лиги 2021/22 Дарвин Нуньес принял участие в 28-ми матчах регулярного чемпионата, в которых отметился 26-ю забитыми мячами и 4-мя результативными передачами. Также Нуньес получил шесть желтых карточек.

Ранее сообщалось, что на подписание Дарвина Нуньеса также претендовали «Манчестер Юнайтед» и «Барселона».