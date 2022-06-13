Казань, 13 июня, 2022, 16:52 — ИА Регнум. 32-летний российский фланговый защитник Георгий Зотов покинул казанский «Рубин». Об этом 13 июня сообщила пресс-служба клуба. Футболист покинул команду на правах свободного агента в связи с истечением срока действия контракта.

Алексей Колчин ИА REGNUM Зотов

Георгий Зотов выступал за «Рубин» с 17 августа 2020 года после перехода из самарских «Крыльев Советов» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 500 тысяч евро.

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Георгий Зотов принял участие в 26-ти турах регулярного чемпионата, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил шесть желтых карточек.