Санкт-Петербург, , 16:53 — REGNUM Житель Волховского района Ленинградской области, военнослужащий Вооруженных сил РФ Георгий Астахин погиб в ходе спецоперации по защите Донбасса. Об этом сообщил 13 июня губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Траур

«Он отдал жизнь за Отечество, за мир, за будущее. Он отважно сражался, защищая мирных людей на Донбассе — наших братьев», — говорится в тексте соболезнования главы региона в адрес родных и близких погибшего.

«Глубоко скорблю вместе с родными Георгия Сергеевича Астахина, его товарищами по Волховскому политехническому техникуму, однополчанами. Боль огромной утраты разделяют сегодня все ленинградцы!», — добавил Дрозденко.

С начала специальной военной операции на Украине стало известно о гибели уже 28 жителей Ленинградской области.

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