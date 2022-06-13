Донецк, , 16:52 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 13 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16:05 — населенный пункт Кодема — населенный пункт Гольмовский: выпущено шесть снарядов калибра 122 мм», — говорится в сообщении.

Другие подробности пока не известны.

Как передавало ИА REGNUM, 12 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Гольмовскому в ДНР четыре снаряда.