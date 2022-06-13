Москва, 13 июня, 2022, 16:47 — ИА Регнум. Правовую оценку недавнему обстрелу рынка в Донецке украинскими военными даст Следственный комитет (СК) России. Об этом 13 июня говорится в Telegram-канале ведомства.

Эмблема СК РФ

«СК в рамках расследования уголовных дел даст правовую оценку очередным преступлениям украинских националистов в отношении мирных жителей г. Донецка», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что при обстреле рынка в центре Донецка, по предварительным данным, погибли пять человек.

Как передавало ИА REGNUM, 13 июня в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщили, что украинские боевики атаковали Буденовский район Донецка, выпустив снаряды в направлении рынка.