Мадрид, 13 июня, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Как сообщает журналист Экрем Конур в своем Twitter-аккаунте, мадридский «Реал» планирует выручить с продажи 26-летнего атакующего полузащитника сборной Испании Марко Асенсио в «Милан» 30 миллионов евро.

Дарья Антонова ИА REGNUM Марко Асенсио

Ранее сообщалось, что в подписании Марко Асенсио также заинтересован лондонский «Арсенал». На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает испанского полузащитника в 40 миллионов евро.

В прошедшем сезоне испанской Примеры 2021/22 Марко Асенсио принял участие в 31-м матче регулярного чемпионата, в котором отметился десятью забитыми мячами и получил две желтые карточки.

Асенсио выступает за «Реал» с 1 июля 2015 года после перехода из «Мальорки» за 3,9 миллиона евро. Текущее соглашение испанца со «сливочными» рассчитано до 30 июня 2023 года.