Екатеринбург, , 16:45 — REGNUM В Свердловской области ночью 13 июня в ДТП погибли четыре человек. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

На месте смертельного ДТП в Свердловской области Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Трагедия произошла на 175-м километре дороги Екатеринбург — Серов. По предварительным данным, водитель лишённый права управления водитель «Шкода Октавия» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем «Фольксваген Пассат».

В итоге погибли и сам виновник аварии, и его пассажир. Из встречной машины скончались водитель пассажирка. Примечательно, что оба водителя не были пристёгнуты ремнями безопасности.